Снова повышение тарифов: за что украинцам придется платить больше

Похоже, что уже в ближайшее время украинцам придется больше платить за коммунальные услуги. Что подорожает на этот раз?
Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец рассказала, что цена на электроэнергию для населения на данный момент не должна пойти вверх, однако ситуация с ценой на газ другая, ведь там цена формируется рынком, а, следовательно, все может измениться.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.
"Относительно тарифов на электроэнергию. Вы знаете, что у нас зафиксированный тариф только для населения, и пока он остается неизменным. Что касается газа, у нас полностью либерализованный рынок. Вы знаете, что в течение лета беспрецедентно низкая цена на газ, и что с ней будет дальше - покажет время. Это рыночное формирование цены", - рассказала Буславец на пресс-конференции.
Отметим, что цена на электроэнергию для населения в Украине не меняется с 2017 года и на данный момент составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч. В тоже время цена на газ весьма низкая сейчас, но она наверняка вырастит во время отопительного периода.
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