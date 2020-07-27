Снова повышение тарифов: за что украинцам придется платить больше

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец рассказала, что цена на электроэнергию для населения на данный момент не должна пойти вверх, однако ситуация с ценой на газ другая, ведь там цена формируется рынком, а, следовательно, все может измениться.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно тарифов на электроэнергию. Вы знаете, что у нас зафиксированный тариф только для населения, и пока он остается неизменным. Что касается газа, у нас полностью либерализованный рынок. Вы знаете, что в течение лета беспрецедентно низкая цена на газ, и что с ней будет дальше - покажет время. Это рыночное формирование цены", - рассказала Буславец на пресс-конференции.

Отметим, что цена на электроэнергию для населения в Украине не меняется с 2017 года и на данный момент составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч. В тоже время цена на газ весьма низкая сейчас, но она наверняка вырастит во время отопительного периода.

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