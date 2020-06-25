14:31 25.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Доступная ипотека: "Приватбанк" запускает новую программу

Самый большой банк Украины "Приватбанк" уже с первого июля запускает государственную программу "Доступное жилье под 10%".

Доступная ипотека:

В компании отмечают, что такая программа позволит украинцам улучшить свои жилищные условия. Использовав ее, придется платить только 9,99% годовых. Такое кредитование на жилье можно будет получить сроком до 20 лет, при этом заемщику нужно будет заплатить практически треть стоимости квартиры перед оформлением кредита.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках этой программы украинцы смогут приобрести квартиру иди дом, как в новостройке, которая уже введена в эксплуатацию, так и на вторичном рынке. При этом сам банк сможет предложить клиентам цены на квартиры дешевле, чем они есть на рынке.

Интересно, что в прошлом году было подписано только 13,5 тысячи соглашений ипотечного кредитования жилой недвижимости, это около трех-четырех процентов соглашений на рынке жилой недвижимости.

Ранее украинские власти отмечали, что планируют еще снизить процент на ипотеку для украинцев.

Ранее мы отмечали, что Украина намерена и дальше делать важные шаги, чтобы в будущем стать полноправным членом Европейского Союза.


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