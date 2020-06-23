13:27 23.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245270:labazovych

Украину ждет еще три "безвиза" с ЕС: что нужно знать

Украина намерена и дальше делать важные шаги, чтобы в будущем стать полноправным членом Европейского Союза. Для этого необходимо, сначала сделать важные шаги в каждой из важможных сфер.

Украину ждет еще три

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции стала Ольга Стефанишина рассказала, что Украина на пути к членству в ЕС планирует внедрить еще три "бехвиза" "промышленный", "продовольственный" и "авиационный".

"Прежде всего это - "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил.В Отдельным приоритетом сейчас я вижу "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству и безопасности продукции", - цитирует вице-премьера УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Ольга Стефанишина отметила, что Украина к саммиту "Восточного партнерства" разблокирует к вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Она добавила, что сейчас во время коронавирусного кризиса можно детально разобраться в этом вопросе и решить проблему.

"Это три краеугольных камня", - отметила Ольга Стефанишина.

В Ранее мы сообщали, что еще одна европейская страна готов открыть свои границы с июля. В 


Поделиться

Читайте также:
 
Еще одна страна готова открыть границы для украинцев с первого июля Без боя не сдаемся: сотня украинцев прорвалась через КПВВ боевиков SpaceX доставит на орбиту новую партию спутников Starlink В Минобразования назвали подробности вступительной кампании во время пандемии
Проишествия
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив