Украину ждет еще три "безвиза" с ЕС: что нужно знать

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции стала Ольга Стефанишина рассказала, что Украина на пути к членству в ЕС планирует внедрить еще три "бехвиза" "промышленный", "продовольственный" и "авиационный".

"Прежде всего это - "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил.В Отдельным приоритетом сейчас я вижу "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству и безопасности продукции", - цитирует вице-премьера УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Ольга Стефанишина отметила, что Украина к саммиту "Восточного партнерства" разблокирует к вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Она добавила, что сейчас во время коронавирусного кризиса можно детально разобраться в этом вопросе и решить проблему.

"Это три краеугольных камня", - отметила Ольга Стефанишина.

В Ранее мы сообщали, что еще одна европейская страна готов открыть свои границы с июля. В