Общество

Арестович сделал важное заявление по Северодонецку

Войска РФ своими действиями подвергают риску химической катастрофы как местное население, так и самих себя

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Войска россии уже вскоре могут объявить о захвате украинского Северодонецка, что находится в Луганской области. Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live», передает УРА-Информ.

«Согласно заявлениям Гайдая, большая часть Северодонецка уже под россиянами… Они, конечно, громогласно заявят, что город взят. Но надо понимать ситуацию. Северодонецк ниже Лисичанска. Лисичанск не в окружении, он имеет прямую связь с „большой землей“… После взятия Северодонецка перед наступающими открывается красивая и очень ядовитая химическая промзона. Противник, который бьет туда — российские войска, они подвергают, угрожают, ставят перед риском химической и экологической катастрофы и население, и свои войска тоже», – сообщил Арестович.

Ранее сообщалось, что следующие несколько недель полномасштабной войны в Украине будут решающими. Сражение за украинский Донбасс будет определяющим. Все зависит от того, чем завершится активная фаза военных действий – уверенной победой одной из сторон, или же переходом к позиционному противостоянию. 

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