Происшествия

В Киеве обстреляли телевышку: погибла семья с детьми ￼

Как минимум 5 трупов

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В результате обстрела российскими снарядами телевышки в Шевченковском районе украинской столицы, — Киева, минимум пятеро людей погибли. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«Последствия удара по телецентру в Киеве. Как минимум 5 трупов. Погибла целая семья, которая проходила рядом. Российские военные преступники продолжают геноцид населения Украины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация готовит сознательную провокацию против Украины для оправдания ввода белорусских войск. 

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