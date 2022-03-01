В СНБО допустили превентивный удар Украины по Беларуси

На уточняющий вопрос, нанесет ли Украина превентивный удар по Беларуси при принятии президентом Украины, верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским решения, Данилов ответил: «Естественно»

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Украинское государство может нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси в том случае если украинским главнокомандующим будет принято данное решение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24 во вторник, 1 марта, передает УРА-Информ.

«Наши войска сегодня занимаются уничтожением российской военной техники и ресурсов, которые есть сегодня на территории нашей страны. По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято», — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела российскими снарядами телевышки в Шевченковском районе украинской столицы, — Киева, минимум пятеро людей погибли.