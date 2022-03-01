В ВСУ сообщили о подготовке ввода войск РБ на территорию Украины

Колонна еще не пересекла границу и ждет на маршруте г. Пинск — Иваново — Драгичин

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Российская Федерация готовит сознательную провокацию против Украины для оправдания ввода белорусских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ», передает УРА-Информ.

По имеющимся разведывательным данным, как отмечает ресурс, на данный момент вблизи белорусско-украинской границы находятся танки войск РБ численностью около 300 шт.

«Колонна еще не пересекла границу и ждет на маршруте г. Пинск — Иваново — Драгичин (примерно 30 км от государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская армия накрыла градами город Баштанка Николаевской области. Удары снарядов пришлись в центр украинского города и разрушили его инфраструктуру. Разрушены торговые магазины и дома.