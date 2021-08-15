Происшествия

В Донецке произошел порыв в системе оборудования ИВЛ

Подробности и информация о пострадавших не уточняются

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В оккупированном пророссийскими боевиками украинском Донецке произошел порыв системе кислородоподающего оборудования ИВЛ. Об сообщило так называемое «МЧС ДНР», передает УРА-Информ.

«На территории Центральной городской клинической больницы Донецка № 1 (больница Вишневского) произошел порыв в системе кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких», — сказано в сообщении.

Пока что нет никакой информации о пострадавших.

Ранее сообщалось, что мэр Кривого Рога был найден застреленным на пороге собственного дома. 

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