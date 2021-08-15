Мэр Кривого Рога был застрелен на пороге собственного дома

Труп политика нашел его знакомый

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Мэр Кривого Рога был найден застреленным на пороге собственного дома. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Первый городской».

Как известно, труп политика нашел его знакомый на пороге веранды. Он проживал на улице Украинской.

«Труп мужчины нашел знакомый погибшего на пороге веранды, на улице Украинской. Мужчина лежал в луже крови, рядом находилась ружье», — сказано в сообщении.

При этом, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил смерть мэра города Константина Павлова.

«Да, это правда», — заявил он, — пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», — отметил Резниченко.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов занимаются установкой обстоятельства сегодняшнего инцидента с участием народного депутата, а также спортсмена Жана Беленюк. Сегодня спортсмен сообщил о конфликте на расовой почве в центре украинской столице.