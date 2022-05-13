Политика

Экс-командир «Азова» рассказал, кто завершит войну в Украине

Решающими будут все бои на поле боя

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Война РФ против Украины, естественно, закончится, но произойдет это только после победы ВСУ на поле боя. Об этом в интервью 24 каналу рассказал бывший командир полка «Азов» Максим Жорин, передает УРА-Информ.

«Нет, это будет исключительно на поле боя. Я не верю, и давно об этом говорил, в игру в дипломатию с запретом стрелять, если помните, что были даже такие времена», – сообщил он.

Война в Украине длится не с 24 февраля, а уже восемь лет, не стоит об этом забывать. Для многих, как отметил Жорин, было очевидно, что война будет приобретать новые этапы, масштабы, а также будет решена именно путем боя.

«Безусловно, сегодняшний мир не может существовать без дипломатии, дипломатических отношений. Но решающими будут все бои на поле боя. Именно украинская армия решит победу в этой войне», – подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что глава Петагона Ллойд Остин впервые с начала полномасштабной войны переговорил с Сергеем Шойгу. 

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