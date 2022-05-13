«Нас ожидают чрезвычайно сложные недели», – Резников

Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время

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Война России против Украины переходит в затяжную фазу до тех пор воины ВСУ на фронте не получат критическое количество тяжелого вооружения от западных государств. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

«Мы входим в новую — долговременную — фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал. Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет — точно никто не скажет», – подчеркнул Резников.

Украинское государство, как отметил министр обороны, в этот период будет держать оборону преимущественно собственными силами против армии агрессивной России. Он добавил, что придется подождать того момента, когда тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу украинского государства.

Ранее сообщалось, что война РФ против Украины, естественно, закончится, но произойдет это только после победы ВСУ на поле боя.