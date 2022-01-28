Политика

«Завтра будет война»: Зеленский жестко обратился к западным СМИ

Информация о возможном вторжении России в Украину из разных источников не может пугать Украину

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Украине не нужна паника из-за угроз вторжения России в государство за рубежом. Об этом заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«Сейчас я не считаю более напряженной, чем в пик учений. Тогда она тоже была очень острая. Но тогда такой информационной политики не было. Я говорил с президентом США, что эта политика должна быть взвешенной. Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят… Если вы не в Украине, то создается такое впечатление… Это не так, нам не нужна эта паника», — заявил Зеленский.

Информация о возможном вторжении Российской Федерации в украинское государство из разных источников не может пугать жителей страны.

«Некоторые лидеры утверждают, что завтра будет война. Это паника, паника на рынках. Сколько это стоит нашему государству? Народ должен быть уверен в армии, в президенте, доверять властям. Но разная информация из разных источников не может путать наше государство, потому что начинается экономическая паника», — добавил он.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований при помощи имеющихся в наличии «ПВО», якобы вполне могут уничтожить «Байрактары».

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