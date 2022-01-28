В ОРДО грозятся уничтожать «Байрактары» при помощи «хороших ПВО»

В ОРДЛО пригрозили Украине
Подразделения незаконных вооруженных формирований при помощи имеющихся в наличии «ПВО», якобы вполне могут уничтожить «Байрактары». Об этом подконтрольным НВФ пабликам рассказал так называемый «полковник запаса ДНР» Александр Симоненко, передает УРА-Информ.
«У нас есть хорошая ПВО, у нас есть хорошие зенитчики, которые будут в хлам их уничтожать. Да наши РЭБовцы уже научились работать так, что „Байрактары“ будут просто ложиться, не долетев до нашей территории», — отметил член НВФ.
Ранее сообщалось, что информация о готовящихся украинским правительством провокациях на оккупированном Донбассе является «абсолютным нонсенсом».
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