Гороскоп на выходные с 29 по 30 января для всех знаков зодиака: что говорят звёзды

Что ожидает в выходные дни представителей различных зодиакальных знаков, расскажет гороскоп.

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Об этой информации сообщил Оbozrevatel, передает Ura-inform.

Овен.

У Овнов собралось много дел, но астролог утверждает, что вы ими можете пожертвовать ради встречи со своими друзьями или коллегами, которых давно не видели. И это будет верным решением , так как общение с ними может стать не только приятным, но и полезным.

Телец.

Выходные у Тельцов пройдут в семейном кругу. А ещё ваш день будет посвящен шоппингу. Ведь у вас наконец-то, найдется время для покупок значительных запасов всего того, что давно собирались купить в больших объемах. Вот и будете тратить финансы на покупки всей семьей.

Близнецы.

Для Близнецов выходные дни обещают быть очень динамичными. Вы будете все время в хлопотах, в дороге. Много запланированных вами планов, смогут реализоваться в данный период, и ничто не помешает вам делать то, что вам хочется.

Рак.

Возможно, в выходные дни, интерес Раков к чему-то очень важному заставит их бросить уютный дом и отправиться в путь, навстречу новым впечатлениям и приключениям. Астролог утверждает, что в итоге, приключения будут довольно приятными, а впечатления запомнятся надолго.

Лев.

Львы в выходные дни могут полностью провести в расслабленном состоянии, в постели или на диване, и не бежать уже некуда. Период будут благоприятным для того, чтобы ничем не заниматься, даже домашними делами и как следует отдохнуть и собраться с мыслями.

Дева.

В выходные дни, Девам нужно больше времени и внимания уделить собственному здоровью. Можете пройти какое-обследование, курс массажа либо иных профилактических процедур. И период будет благоприятным для этого.

Весы.

Весы в выходные дни будут находиться в таком мягком и расслабленном состоянии, что никакие жизненные ветры вас не смогут вывести из равновесия. Так как на данный момент вы склонны больше заглядывать внутрь себя, а не беспокоитесь о том, что происходит снаружи.

Скорпион.

Скорпионов в выходные дни ждёт романтика. Это будут или новые знакомства или свидания, главное, что сердце будет трепетать, эмоции будут на взлете, захочется обнять весь мир, а начать с одного конкретного человека.

Стрелец.

Настроение Стрельцов в эти выходные, возможно, будет несколько нервным. Поэтому высотка вероятность попасть в какую-то конфликтную ситуацию, которая может возникнуть на ровном месте и перерасти в существенное противостояние. Поэтому в этот период постарайтесь владеть собой и не вестись на разного рода провокации.

Козерог.

Козерогам на выходных не удастся забыть о рабочей деятельности. Более того наоборот, все эти два выходных дня вы можете посвятить не домашним хлопотам, а производственным. Но астролог утверждает, что это пойдет на пользу и вашей репутации, и карьере. Также вы останетесь в выигрыше и касательно финансового плана, ведь за переработку обещают оплачивать больше.

Водолей.

Водолеев в выходные дни родственники или приятели издалека напомнят о себе. Возможно, они даже приедут к вам или заставят вас подняться и куда-то отправиться, даже если у вас были другие планы и намерения. Но вы будете им даже благодарны за то, что вынудили активизироваться.

Рыбы.

Рыб ждут классические выходные. В эти дни они смогут получить все, чего бы хотели от идеального отдыха – спокойствие и равновесие, немного домашних хлопот, семейного уюта и дружеских разговоров, а может и небольшого праздника.

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