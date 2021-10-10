«Монобольшинства в парламенте больше нет»: политолог спрогнозировал сроки досрочных выборов в Раду

По мнению украинского политолога Тараса Семенюка, в Украине можно ожидать досрочных парламентских перевыборов.

Время чтения: 50 Секунд

Об этой информации сообщил News, передает Ura-inform.

Он поясняет это тем, что у фракции «Слуга народа» нет монобольшинства они не могут независимо голосовать за законопроекты, которые инициирует президент или правительство.

«По моим прогнозам, в нынешнем году перевыборов не стоит ожидать. Наиболее вероятным для досрочных выборов в парламент, я считаю, будет следующий год. И поясню, почему. То что мнобольшинства в парламенте нет видно из голосований, которые проводятся в Верховной Раде. К примеру, за нового спикера было 215 голосов , вместо 226»,- сказал эксперт.

Так же со слов политолога, члены партии «Слуга народа» в кулуарах Верховной Рады «одалживают» голоса-кого-то просят, где-то подкупают.

«Не знаю каким образом, это дело для правоохранительных органов, определять этот способ. Но голосов им прибавляют. Если уберём голоса «Довиры» и «За майбутне», у фракции «Слуга народа» не хватает нужных 226 голосов. Это значит, что правительством не стоит полагаться на парламент и также на то что будут поддержаны его инициативы»,- резюмировал Семенюк.

Напомним, ранее сообщалось, Гончаренко об избрании Стефанчука спикером: «положение парламентской оппозиции ухудшится».