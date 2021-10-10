В Украине официально подтвердили случай сибирской язвы: в месте происшествия срочно введён карантин

В Тернополе выявили случай инфицирования сибирской язвы. Жертвой стал пони, который содержался в зооуголке парка «Топильче».

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Об этой информации сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины , передает Ura-inform.

Животное погибло, а проведённый анализ показал, что причиной смерти послужила сибирская язва. В срочном порядке на месте происшествия был введён карантин, а также произведена дезинфекция помещений. Все находящиеся в зооуголке животные были привиты от данной инфекции. В том месте, где находилось заражённое животное, обеззараживание проводили с помощью огня.

Так же за остальными животными наблюдают работники зооуголка. Всем работающим сотрудникам данного предприятия были назначены курсы антибиотиков.

Сибирская язва является очень опасной инфекционной болезнью, поражающая как животных так и людей. Летальные исходы при инфицировании составляет от двадцати пяти до шестидесяти процентов.

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