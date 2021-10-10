Гончаренко об избрании Стефанчука спикером: «положение парламентской оппозиции ухудшится»

Народным избранником от партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко в одном из телевизионных эфиров было высказано мнение, что после того как Руслан Стефанчук был избран спикером Верховной Рады он «станет представителем только одной партии».
Об этой информации сообщил News, передает Ura-inform.
Гончаренко полагает, что вследствие этого будет ухудшаться положение оппозиции в Парламенте. А также, со слов нардепа, избрав Стефанчука Главой Верховной Рады Парламентом был сделан шаг к УССР.
«К моему сожалению, я полагаю, что теперь у оппозиционных партий станет ещё меньше шансов реализовывать собственные полномочия, а также заниматься защитой своего избирателя. Я считаю, что теперь мы делаем очередной шаг от ВРУ к Верховной Раде Украинской советской социалистической республики. Это будет, своего рода, нотариальная контора, штампующая всё, что подаёт Банковая», — сказал народный избранник.
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