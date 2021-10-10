Политика

Гончаренко об избрании Стефанчука спикером: «положение парламентской оппозиции ухудшится»

Народным избранником от партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко в одном из телевизионных эфиров было высказано мнение, что после того как Руслан Стефанчук был избран спикером Верховной Рады он «станет представителем только одной партии».

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Об этой информации сообщил News, передает Ura-inform.

Гончаренко полагает, что вследствие этого будет ухудшаться положение оппозиции в Парламенте. А также, со слов нардепа, избрав Стефанчука Главой Верховной Рады Парламентом был сделан шаг к УССР.

«К моему сожалению, я полагаю, что теперь у оппозиционных партий станет ещё меньше шансов реализовывать собственные полномочия, а также заниматься защитой своего избирателя. Я считаю, что теперь мы делаем очередной шаг от ВРУ к Верховной Раде Украинской советской социалистической республики. Это будет, своего рода, нотариальная контора, штампующая всё, что подаёт Банковая», — сказал народный избранник.

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