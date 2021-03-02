В Раде рассмотрят вопрос закрытия нового канала Медведчука: ОПЗЖ идут напролом

Два комитета украинского парламента рассмотрят вопрос блокирования телеканала «Первый независимый»

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Два комитета украинского парламента рассмотрят вопрос блокирования телеканала «Первый независимый», который был приобретен представителем медиагруппы народного избранника «Оппозиционные платформы — За жизнь» Тараса Козака Павлом Егорычев. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич с трибуны парламента, передает УРА-Информ со ссылкой на УП.

«Хочу поблагодарить лидеров фракций и лично Спикера Верховной Рады за проведенное совещание по поводу закрытия Первого независимого телеканала. И в случае, если уровней комитета не будет достаточно для соответствующего реагирования, то этот вопрос будет возвращено на рассмотрение и по усмотрению председателей фракций Верховной Рады», — отметил Шуфрич.

Также он затронул и тему свободы слова в свете закрытия телеканала.

Спасибо за понимание угрозы подобных решений, потому что действительно может так случиться, что если такие действия продолжатся, будет соответствующая динамика и логика, то у нас останутся только, возможно, канал «Рада» и «Вестник президента». Другого ничего уже в стране не будет, если исчезнет свобода слова и права журналистов «, — добавил политик.

Ранее сообщалось, что обострение боевых действий на неподконтрольных Украине территориях ОРДЛО связано с активными действиями Украины и санкциями против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его телеканалов.