Санкции против Медведчука повлияли на обострение конфликта на Донбассе, — Кравчук

Обострение боевых действий на Донбассе связано с активными действиями Украины и санкциями против украинского политика Виктора Медведчука

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Обострение боевых действий на неподконтрольных Украине территориях ОРДЛО связано с активными действиями Украины и санкциями против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его телеканалов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала активно действовать, что Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы из-за их пропаганды, ввел санкции против Медведчука. Плюс, как Европа оценила действия России, ситуация с Северным потоком-2, выступления Байдена и его команды… Они поняли, что ситуация не в их пользу, и начали показывать, что они также имеют силу и могут что-то сделать», — отметил Кравчук.

При этом, он не считает, что активизация боевых действий пророссийских незаконных вооруженных формирований не является прямой местью России Украине за санкции против кума Путина.

«Я не думаю. Это — не месть. Потому что они никогда не прекращали реализацию идеи, что Украина должна быть „под Россией“, никогда… Этот тезис никто не отменял. Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине», — добавил Леонид Кравчук.

Ранее сообщалось, что 26 февраля, неподалеку от Водяного получили ранения шесть украинских защитников.