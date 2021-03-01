Индийская вакцина в Украине: действительно ли она работает

Константин Чумаков о вакцине CoviShield

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Индийская вакцина CoviShield, которая сейчас используется в Украине, весьма хорошая. Такое заявление сделал руководитель отдела вакцин Food and Drug Administration Константин Чумаков.

Специалист отмечает, что скорее всего, CoviShield столь же хороша, как и AstraZeneca. Он отмечает, что эффективность такой вакцины пониже, чем у РНК-вакцин, но она также вполне защищает от коронавирусной инфекции, а самое главное — от тяжелых ее форм. Онтакже добавил, что индийский вариант, некий дженерик исходной вакцины, которую создала фирма AstraZeneca, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Moderna и Pfizer, безусловно, лидируют, для них проведены полноценные качественные клинические испытания, которые показали максимальную эффективность. AstraZeneca тоже работает, ее заявленная эффективность несколько ниже, но это лучше, чем ничего, 70-80% это очень хорошо», — сказал он.

Также он отметил, что не знает эффективна ли российская вакцина от коронавируса Спутник V, ведь третья фаза испытаний была остановлена в связи с тем, что началась массовая вакцинация. Узнать результаты эффективности теперь не удастся.

Ранее мы сообщали, что вакцину от ковида отправят военным, чтобы поправить статистику вакцинации.