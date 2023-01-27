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Российская армия «сдулась» на запорожском направлении (фото)

Родион Власов

В то время, когда украинские международные партнёры согласовывают поставки танков в Украину, российская армия продолжает наращивать свои «мощные надувные танковые» силы на Запорожском направлении.

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Об этой информации сообщил “Генштаб ВСУ”, передает Ura-inform.

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали фото, на которых видно, что российские оккупанты на своих позициях размещают и маскируют надувные муляжи в виде резиновых танков, которые должны доказывать, что «вторая армия мира» якобы бы не имеет значительных потерь, а только наращивает свою «мощь».

Однако в Генштабе высмеяли армию РФ, которая не справилась даже с таким трюком. Поскольку вооружение России, вероятно, не выдерживает украинских морозов, потому что сдувается, так и не выполнив ни разу свою боевую задачу.

«Видимо, свободный воздух казацкого края не подходит для «резиновых» изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада росармии», – прокомментировали этот инцидент в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, война не зашла в тупик: в разведке США рассказали, что нужно Украине для победы.

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