Еще больше стран призывают своих граждан покинуть Россию: СМИ выяснили, о каких государствах идет речь

По неясным на сегодняшний день причинам дипломатические представительства целого ряда стран призывают своих граждан покинуть территорию Российской Федерации. Хотя самыми первыми были Соединенные Штаты с Болгарией, уже на сегодняшний день к ним добавились другие государства.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что именно посольство Италии порекомендовало своим гражданам покинуть Россию. Этой рекомендацией можно пренебречь только в том случае, если пребывание на территории РФ является крайней необходимостью.

За ними же выступили представители Министерства иностранных дел Черногории. В этой стране решили, напротив, выслать 6 дипломатов российского посольства. С чем связана такая мера до сих пор неясно.

Таким образом, уже немало стран демонстрируют довольно странное поведение по отношению к России. Тем не менее, пока никто не сообщает, в какой опасности находятся граждане иных государств в России, и почему в таком немедленном порядке им нужно покинуть РФ.

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