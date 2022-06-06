Общество

«Ну все! ВСУ точно кранты!»: Гиркин возмутило предсказание «боевого» экстрасенса из РФ

«Капитуляция» президента Украины Владимира Зеленского якобы произойдет осенью

Время чтения: 44 Секунд

Российские СМИ опубликовали предсказание экстрасенса Ивана Фомина. Ранее он, по его словам, сотрудничал с КГБ. На его предсказание сразу же отреагировал бывший глава НВФ “ДНР” Игорь Гиркин, пишет УРА-Информ.

Некий экстрасенс Фомин заявил, что «капитуляция» шестого президента Украины Владимира Зеленского произойдет этой осенью, и он не будет дожидаться окончания своей каденции, а уедет из страны в Литву или в Польшу.

«Ну, все! Раз в бой пошли уже „боевые экстрасенсы“ — ВСУ точно кранты! А скоро, надо думать, и боевых шаманов подключат! В общем — не о чем больше беспокоиться и никаких мобилизаций точно не потребуется. 17-го сентября Зеленский убежит в Литву или Польшу, а на 18-е можно смело назначать парад победы», – считает Игорь Гиркин.

Ранее сообщалось, что Митрополит УПЦ МП Лонгин сокрушил московского патриарха Кирилла в благословлении военных действий в суверенной Украине. Также он предупредил московского патриарха, что тот ответит за пролитую кровь перед Богом.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В СНБО отреагировали на угрозы Кремля бить «туда, куда еще не бил»

Данилов ответил на циничные заявления главы Кремля

Зеленский рассказал подробности по пленным с “Азовстали”

Сотрудники ГУР являются лучшими специалистами в делах подобного рода и на них можно рассчитывать

В Украине появился спецлагерь для пленных военных РФ

При этом, россияне содержат украинских военнопленных в разных условиях

Мариуполь на гране эпидемии: растет смертность населения

Ситуация усугубляется отсутствием лекарств, медицинской помощи и лабораторий

В Минобороны назвали населенные пункты, где ВСУ отбили наступление врага

В общей сложности ВСУ успешно отбили 7 российских атак

В РФ угрожают нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на поставки Украине дальнобойного оружия угрожает новыми захватами украинских территорий