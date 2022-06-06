«Ну все! ВСУ точно кранты!»: Гиркин возмутило предсказание «боевого» экстрасенса из РФ

«Капитуляция» президента Украины Владимира Зеленского якобы произойдет осенью

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Российские СМИ опубликовали предсказание экстрасенса Ивана Фомина. Ранее он, по его словам, сотрудничал с КГБ. На его предсказание сразу же отреагировал бывший глава НВФ “ДНР” Игорь Гиркин, пишет УРА-Информ.

Некий экстрасенс Фомин заявил, что «капитуляция» шестого президента Украины Владимира Зеленского произойдет этой осенью, и он не будет дожидаться окончания своей каденции, а уедет из страны в Литву или в Польшу.

«Ну, все! Раз в бой пошли уже „боевые экстрасенсы“ — ВСУ точно кранты! А скоро, надо думать, и боевых шаманов подключат! В общем — не о чем больше беспокоиться и никаких мобилизаций точно не потребуется. 17-го сентября Зеленский убежит в Литву или Польшу, а на 18-е можно смело назначать парад победы», – считает Игорь Гиркин.

Ранее сообщалось, что Митрополит УПЦ МП Лонгин сокрушил московского патриарха Кирилла в благословлении военных действий в суверенной Украине. Также он предупредил московского патриарха, что тот ответит за пролитую кровь перед Богом.