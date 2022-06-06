Общество

В РФ назвали «новую столицу» Запорожской области

Столицей захваченной войсками РФ Запорожской области якобы будет Мелитополь

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Новой столицей захваченной оккупационными войсками РФ Запорожской области планируют сделать Мелитополь. Об этом сообщил коллаборант Владимир Рогов, передает УРА-Информ.

«Во-первых, это самый большой город, во-вторых, с точки зрения логистики, он находится между другими двумя крупными и важными городами — Бердянском и Энергодаром», – сообщил представитель оккупационной власти.

Ранее сообщалось, что российские СМИ опубликовали предсказание экстрасенса Ивана Фомина. Ранее он, по его словам, сотрудничал с КГБ. На его предсказание сразу же отреагировал бывший глава НВФ “ДНР” Игорь Гиркин.

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