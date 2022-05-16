Арестович озвучил, когда Украина будет готова наступать

Готовность нашей армии связана с получением достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров

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По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, воины ВСУ будут готовы к активному контрнаступлению к середине июля. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление политика.



Готовность нашей армии, как уточнил Арестович, связана с получением достаточных объемов тяжелого вооружения от западных партнеров Украины.

«Первое серьезное оружие, думаю, приедет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот как бы. Не раньше июля», – подчеркнул советник главы ОП.

Ранее сообщалось, что в ходе войны в Украины против армии РФ скончался командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел «Волат».