Арестович ответил, сколько будет длиться война в Украине: новый прогноз от представителя ОП

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в противостоянии Российской Федерации и Украинского государства не все так просто. По его словам, людям необходимо готовиться к тому, что война будет дольше, чем они могут сегодня представить.

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Об этой информации сообщил «УНИАН», передает «УРА-Информ».

В самом начале Арестович отметил, что Кремль намерен истощать ВСУ, дабы не дать им скопить в необходимом количестве вооружение Запада. Он так же признался, что такая тактика мешает им собирать силы для начала контрнаступления.

«Такое затягивание России приносит некоторые трудности. Тактика медленно истощает нашу экономику наряду с военными силами. Однако полноценно этот план РФ не сможет воплотить. Я думаю, что ленд-лиз этому очень поспособствует. Впрочем, война еще может длиться месяцами. Вот почему говорю, что конфликт будет достаточно длительным и даже кровавым», – сообщил Арестович.

Напомним, Венгрия намеревалась тоже атаковать Украину: Данилов предупредил, чего уже не произойдет.