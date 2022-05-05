Культура

Против Киркорова в РФ хотят возбудить уголовное дело: СМИ разобрались, что произошло

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров угодил в новый скандал, который может дорого ему обойтись. Некоторые сообщества обвинили его в унижении чувств верующих, когда увидели стенографию концертов.

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Об этой информации сообщили в NewsMuz, передает «УРА-Информ».

Общественная организация «Царьград» обратила внимание на стенографию концертов. Там, как считают общественники, артист наплевал на чувства верующих, когда прошелся по священному для всех христиан символу – кресту.

«Царьград» решил обратиться в Генпрокуратуру Российской Федерации, чтобы та привлекла музыканта к уголовной ответственности. Более того, потребовали даже чтобы органы провели проверку компании МТС, которая выступает в роли спонсора концерта.

Однако и этого оказалось общественникам мало. В конце концов они начали требовать еще и запрета гастрольных туров Киркорова по всей России.

Напомним, Киркоров необычно отпраздновал свое 55-летие: СМИ раскрыли, что устроил певец (фото).

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