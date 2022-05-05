Венгрия намеревалась тоже атаковать Украину: Данилов предупредил, чего уже не произойдет

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил о том, что Будапешт намеревался сыграть «на руку» Кремлю. Однако в данный момент, вероятно, Венгрия передумала играть в столь опасную «игру».

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Данилов отметил, что Венгрия прекрасно знала об атаке Российской Федерации на Украину еще до 24 февраля. Более того, по его словам, у Будапешта даже были свои планы насчет территории Украинского государства.

«Венгрия решила проявлять лояльность Москве. Она готова сотрудничать и дальше с агрессором. Еще заранее Путин предупредил властей Венгрии о том, что будет нападать на города Украины», – сказал в начале Данилов во время общенационального марафона.

Что примечательно, по его словам, Венгрия тоже надеялась буквально «оторвать» себе кусок украинской земли.

«Венгрия рассчитывала, что, если ситуация повернется в ее сторону, то она сумеет отхватить часть территории нашей страны себе. Однако этого не случится. Ну и самой ей нужно будет ожидать в таком случае крайне неприятных последствий», – заключил Данилов.

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