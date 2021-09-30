Стало известно, хватит ли денег на субсидии до конца

Сергей Марченко рассказал о ситуации

Время чтения: 41 Секунд

Стали известны новые детали относительно субсидий до конца года и относительно отопительного сезона, который стартует в ближайшее время. О нюансах рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что бюджет Украины в 2021 году будет перевыполнен, что позволит правительству добавить объем субсидий и полностью выполнить план по отопительному сезону 2021-2022 годов. То есть проблем с выплатами не буду, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я хочу успокоить всех граждан – средств на субсидии хватит, их предостаточно. 12 млрд грн в изменениях в бюджет, которые предусматривают именно направление на субсидии. Поэтому никоим образом это не проблема. Никто не ограничивает права граждан на получение субсидий», — сказал Марченко.

Также министр также напомнил, что для оформления субсидий украинцам нужно обращаться в органы социальной защиты.

Ранее мы сообщали, что глава Венецианской комиссии обратился со срочным требованием к властям Украины.