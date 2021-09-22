Общество

«Ждут полного трешака через 2 недели»: в реанимациях ОРДЛО уже нет мест

В ОРДО заходит новый штамм коронавируса

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На оккупированных пророссийскими боевиками территориях продолжается «ковидный треш». Об этом пишет местный блогер «Добрый Шубин», передает УРА-Информ.

По его словам, на территории Макеевки в Рудничной больнице в реанимации уже нет мест. Местные врачи уже успели приготовить два отделения под детей.

Также он добавил, что медперсонал ждет «полнейшего треша» уже через две недели. На территории ОРДО, как уточнил блогер со ссылкой на источники, зашел новый штамм коронавирусной пневмонии нового типа. Местное «правительство» осведомлено об этом, однако, ничего не предпринимает.

«Но эта секрет и низзя никому рассказывать! Естественно, что „чудо-вакцина“ абсолютно не помогает. Нормальную вакцину в ОРДЛО не пускает раша. Таким образом, количество жертв будет совсем не малым. И за этим спокойно будут наблюдать русские вирусологи», — пишет он.

Ранее сообщалось, что на территории Украины количество новых случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 выросло на 68% за последнюю неделю. 

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