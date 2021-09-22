В Украине новая вспышка COVID-заболеваемости

Через неделю заболеваемость пневмонией нового поколения в Украине будет преобладать над среднеевропейским уровнем

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На территории Украины количество новых случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 выросло на 68% за последнюю неделю. Об этом заявили в Киевской школе экономики, передает УРА-Информ.

«Сейчас мы уже вошли в „взрывные“ темпы, соизмеримые с теми, что мы наблюдали до сих пор наблюдаем во многих странах Европы в течение последних трех месяцев», — сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По прогнозам школы экономики уже через неделю заболеваемость пневмонией нового поколения в Украине будет преобладать над среднеевропейским уровнем в пересчете на 100 000 населения.

Стоит отметить, что если на прошлой неделе на территории украинского государства констатировали около 1000 госпитализаций за день, то уже на этой неделе среднее количество госпитализаций за сутки уже составляет 1500 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 сентября было зафиксировано еще 6 754 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19.