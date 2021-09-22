Украинский омбудсмен рассказала, как жители ОРДЛО голосовали на выборах в РФ

Жителей ОРДЛО принудительно паспортизировали и вывезли для голосования на территорию России

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Участие выборах в Госдуму России приняли 230 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает УРА-Информ.

«НВФ насильно заставляли бюджетников идти голосовать и отчитываться о «сделанном выборе». В частности, в Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и прислать фото в одну из социальных сетей, в другой крымской школе нужно было фотографироваться возле урны с бюллетенями «с правильным выбором», — заявила омбудсмен.

Проведение выборов путем привлечения жителей оккупированных территорий, как подчеркнула Денисова, является грубым нарушением общепризнанных норм международного права.

«Надеюсь, что правоохранительными органами будут приняты меры по установлению всех участников противоправных действий по организации и проведению выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей с целью привлечения их к ответственности», — добавила Денисова.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины не признала результаты выборы в Госдуму Российской Федерации. Данный документ поддержали 322 депутата.