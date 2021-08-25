Эффективность вакцин от коронавируса падает — ученые

Уровень защиты падает со временем

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Британские исследователи обнаружили, что эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneki снижается. Специалисты подчеркивают, что вакцинация по-прежнему является очень хорошей защитой от этой болезни и смерти.

Исследование проводилось в естественных условиях в период с мая по июль 2021 года. Оно включало анализ (с использованием ПЦР-тестов) образцов более одного миллиона человек, получивших две дозы вакцины Pfizer или AstraZenekа, пишет УРА-Информ.

За этот период уровень защиты, предоставляемой Pfizer, упал с 88% в первый месяц получения вакцины до 74 процентов пять или шесть месяцев спустя. С AstraZenekа эффективность снижена с 77%. до 67 процентов в несколько более короткий период, от четырех до пяти месяцев.

Эксперты опасаются, что эффективность вакцин COVID-19 продолжит снижаться со временем после введения. Тем более, что распространяется более заразный вариант Дельты. Таким образом, нарушение иммунитета может происходить чаще у людей, вакцинированных против COVID-19.

Однако вакцинация по-прежнему является очень хорошей защитой от этой болезни и смерти, подчеркивают британские специалисты.

Ранее мы сообщали, что Папа Франциск назвал вакцинацию от COVID-19 актом любви.