В школах ОРДО будут изучать новый язык: это не украинский

Очередное новшество в «ДНР»

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В школах «ДНР» будут учить новый язык. Там готовят новшество. Это предмет «Родной язык», в соответствии с российской учебной программой, при этом не стоит его путать с предметом «Русский язык»).

«Родной» был введен в РФ в качестве возможности для жителей регионов, где говорят на десятках национальных языков, писать и читать на родном языке. При этом письмо и чтение на русском является отдельным обязательным предметом, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Такой курс есть в России, но там под «родным языком» может пониматься любой из местных коренных, у нас же это будет, скорее всего, только русский. Хотя не исключено, что где-нибудь в Старобешево в качестве родного языка будут изучать греческий», — рассказал каналу «Донбасс решает» на условиях анонимности один из преподавателей русского языка в Донецке.

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» и «ДНР» проведут совместные учения.