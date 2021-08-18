Общество

Папа Франциск: вакцинация от COVID-19 — это акт любви

Папа Римский о ситуации с вакцинацией

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Папа Франциск присоединился к кампании Совета по рекламе неправительственных организаций США, направленной на поощрение вакцинации против COVID-19 и доверие к ней. По словам лидера церкви, принятие препарата — это «акт любви».

В послании, обнародованном Ватиканом в среду, Папа сказал: «В братском духе я присоединяюсь к этому посланию надежды на светлое будущее. Слава Богу и работе многих, сегодня у нас есть вакцины, которые защищают нас от Covid-19. Они вселяют надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех и если мы будем работать вместе» пишет УРА-Информ.

Франциск также подчеркнул, что «вакцинация вакцинами, одобренными компетентными органами, является актом любви», а также «способствует тому, что большинство людей получают вакцину». Папа объяснил, что это любовь «к себе, к семье и друзьям, ко всем народам».

По словам Франциска, «есть также социальная любовь и политическая любовь», она «универсальна» и полна личных жестов, способных преобразовать общество и сделать его лучше.

Ранее мы сообщали о ситуации с пандемией в Украине.

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