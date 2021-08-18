«Чиновники» в ОРДО заявили, что в «ДНР» нет вакцины для людей из «группы риска»

В «ДНР» есть только «Спутник Лайт».

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Для жителей ОРДО старше 60 лет нет вакцины от коронавируса. Такое заявление сделала так называемая «депутат народного совета ДНР».

Весьма неожиданно местные «чиновники» начали жаловаться на проблемы внутри. По ее словам, в ОРДО много желающих провакцинироваться, но далеко не все могут делать прививку. В «ДНР» на данный момент доступна только одна вакцина «Спутник Лайт». Однако ее могут использовать только люди младше 60 лет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Граждане пожилого возраста спрашивали меня: «А что же делать нам, кому за 60? Мы наиболее подверждены коронавирусу, находимся в группе риска, и эту вакцину нельзя нам поставить», — заявила она.

Также «депутат» добавила, что намерена обратиться в «минздрав ДНР» «с депутатским запросом» о приобретении для пожилых граждан двухкомпонентной вакцины «Спутник V», которую можно колоть и людям старше 60 лет.

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