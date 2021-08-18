Экономика

Все из-за Газпрома: в ОРДО назвали причину подорожания топлива

В «ДНР» раскрыли причину подорожания топлива на АЗС в «республиках»

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В последнее время в «ДНР» существенно подорожало топливо на АЗС. Наконец-то стала известна причина такого подорожания.

Так называемое «государственное предприятие» «Республиканская топливная компания» сообщила, что продает у себя топливо с минимальной наценкой, и оно на данный момент стоит меньше, чем могло бы. Об этом сообщают подконтрольны ОРДО паблики со ссылкой на данные «ГП», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«С декабря 2020 года растет биржевая цена на нефтепродукты и газ. Рост цен происходит неравномерно по маркам нефтепродуктов. „РТК“ работает с минимальной наценкой для сдерживания роста розничной цены», — отметили в компании.

Также там добавили, что с августа текущего года стоимость газа начала расти стремительнее и якобы из-за случившейся в Уренгое на газоперерабатывающем заводе «Газпром» аварии. Однако, в ГП не смогли сказать, когда стабилизируется цена.

Пока там информации об это нет и непонятно, вернутся ли цены к предыдущим.

Ранее мы сообщали, что эксперт назвал сроки очередного обострения в ОРДЛО.

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