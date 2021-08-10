Прогноз погоды на неделю: дожди и еще раз дожди

Десятого августа в будет Украине переменная облачность
Несмотря на то, что за окном практически середина августа погода на эту неделю не порадует украинцев. Практически на всей территории страны прогнозируются дожди.
По данным синоптиков, сегодня, десятого августа, в будет Украине переменная облачность. На юге и востоке ожидаютсякратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.
Завтра и послезавтра, 11 и 12 августа, 1В юго-восточной части страны также будут идти кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. На западе и местами северо-восточных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.
13 и 14 августа на юге и востоке снова ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.
Несмотря на дождевую погоду температура воздуха будет высокой, в некоторых регионах юга и востока даже выше 30 градусов днем.
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