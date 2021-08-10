Прогноз погоды на неделю: дожди и еще раз дожди

Десятого августа в будет Украине переменная облачность

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Несмотря на то, что за окном практически середина августа погода на эту неделю не порадует украинцев. Практически на всей территории страны прогнозируются дожди.

По данным синоптиков, сегодня, десятого августа, в будет Украине переменная облачность. На юге и востоке ожидаютсякратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Завтра и послезавтра, 11 и 12 августа, 1В юго-восточной части страны также будут идти кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. На западе и местами северо-восточных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

13 и 14 августа на юге и востоке снова ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.

Несмотря на дождевую погоду температура воздуха будет высокой, в некоторых регионах юга и востока даже выше 30 градусов днем.

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