Может появиться еще более опасный вариант коронавируса — американский эксперт

Энтони Фаучи сделал важное заявление

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Советник президента США по медицине предупреждает о еще более опасном варианте коронавируса, чем Delta. Доктор Энтони Фаучи сделал важное заявление.

— Если вы позволите вирусу свободно распространяться, то, вероятно, рано или поздно у вас появится вариант, который будет еще более проблематичным, чем Delta, — подчеркнул в интервью NBC главный медицинский советник американского президента, пишет УРА-Информ.

Ранее Энтони Фаучи предупреждал о необходимости подготовиться к ухудшению ситуации, объясняя это тем, что около 100 миллионов американцев не принимали ни одной дозы препарата от COVID-19.

В настоящее время в США наблюдается резкий рост эпидемии, вызванной вариантом «Дельта». По данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, среднесуточное количество новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в США уже превысило 100 000. Это самый высокий показатель почти за полгода.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» началась новая волна коронавирусной инфекции.