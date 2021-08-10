Месси получил неожиданное предложение от Барселоны

Аргентинец отклонил это предложение

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

«Барселона» сделала еще одно предложение Лео Месси остаться на «Камп Ноу», и футболист ее отклонил.

Сага об уходе Лео Месси из Барселоны продолжается. В четверг, 5 августа, было официально объявлено, что один из лучших игроков в истории покидает каталонский клуб спустя 21 год. Все из-за финансовых проблем гиганта, из-за которых он не смог выполнить финансовые требования в соответствии с правилами ЛаЛиги, пишет УРА-Информ со ссылкой на испанские СМИ.

Президент ФК «Барселона» Хоан Лапорта в своих объяснениях СМИ утверждал, что ограничение заработной платы, установленное властями испанской лиги, стало причиной ухода их самой большой звезды. Он даже представил расчеты, которые показали, что даже без Лео Барса все равно выйдет за эти пределы.

Хотя аргентинцу было невозможно оставаться в команде «Блауграна», в понедельник и вторник стала появляться информация о том, что генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер встретился с представителем игрока, отцом Хорхе Месси, и сделал ему еще одно предложение. Однако о деталях ничего не известно.

Столь сенсационную информацию предоставили ежедневные газеты «Оле» и «АС». Все это происходит потому, что, по слухам, Месси очень близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что игрок отклонил это предложение, посчитав, что менять это решение уже поздно.

Ранее мы сообщали сколько заработали украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио.