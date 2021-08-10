Спорт

Стали миллионерами: сколько заработали украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио

Приличные призовые украинской команды

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Олимпиада в Токио завершилась в воскресенье, восьмого августа. Пришло время подводить итоги Олимпийских игр.

Стало известно, сколько заработали украинские спортсмены по итогам Олимпиады. Напомним, что сумма призовых за золотую медаль составила $125 тыс (3,3 млн грн), за серебро — 80 тыс. (2,2 млн грн), а за бронзу — $55 тысяч или 1,5 млн грн, пишет УРА-Информ.

Так за единственное золото в Токио Украины Жан Беленюк получит 3,3 млн грн. За серебро Александр Хижняк, Елена Старикова, Анжелика Терлюга, Парвиз Насибов и Анастасия Четверикова заработали по 2,2 млн грн. В тоже время Людмила Лузан и Михаил Романчук, которые выиграли серебро и бронзу в Токио, заработали 3,7 млн гривен.

Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Алина Шинкаренко, Ярослава Магучих, Игорь Рейзлин, Дарья Билодид, Станислав Горуна, Елена Костевич, Олег Омельчук, Элина Свитолина, Ирина Коляденко и Алла Черкасова получат по 1,5 млн грн за бронзу. Марта Федина и Анастасия Савчук удвоят эту сумму, так как дважды становились бронзовыми призерами.

Ранее мы подводили итоги выступления Украины на Олимпиаде в Токио.

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