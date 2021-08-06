100 тысяч активных случаев коронавируса в Италии: начало четвертой волны

Еще 108 человек были госпитализированы в больницы

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Число людей, инфицированных коронавирусом в Италии, теперь снова превышает 100 000 после перерыва в несколько месяцев. Ежедневно в больницы обращаются более 100 инфицированных. Таких цифр в стране не было уже несколько месяцев.

Число инфицированных увеличивается с каждым днем. В настоящее время, по официальным данным, их насчитывается не менее 101 000 человек. В четверг Минздрав объявил о 7230 новых случаях коронавируса. 3,4 процента тестов были положительными. За последние сутки от COVID-19 умерло 27 человек, а общее число погибших увеличилось до 128 163, пишет УРА-Информ.

Еще 108 человек были госпитализированы в больницы, в том числе восемь — в отделения интенсивной терапии, где в общей сложности находятся около 270 наиболее тяжелобольных. В обычных палатах covid насчитывается почти 2700 человек. Ежедневно госпитализируются более 100 пациентов.

В пятницу в Италии начинается новый этап борьбы с коронавирусом. Начинается требование предъявления пропуска COVID-19 при входе в рестораны в закрытых помещениях, кинотеатрах, театрах и других культурных учреждениях, музеях, памятниках, бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах, термальных ваннах, парках развлечений, ярмарках, съездах и конференциях.

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