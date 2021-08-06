Стало известно, когда сборная Украина по футболу получит нового главного тренера

Андрей Павелко рассказал о ситуации

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Несколько дней назад весьма неожиданно стало известно о том, что Андрей Шевченко больше не будет тренировать сборную Украины по футболу. У специалиста завершился контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, когда национальная сборная получит нового наставника. Он отметил, что все определится девятого августа, в понедельник.

«Давайте немного подождем до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб», — сказал Павелко для «ПРОФУТБОЛ Digital», пишет УРА-Информ.

Также Павелко заверил, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте.

Также он намекнул, что именно украинский специалист возглавит сборную.

«Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые гораздо лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную», — добавил глава УАФ.

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