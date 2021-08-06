Спорт

Украинец Горуна вышел в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде: он гарантировал себе медаль

Украинца ждет соперник из Италии

Время чтения: 45 Секунд

Украинский каратист Станислав Горуна сумел пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Он занял вторую строчку на групповом этапе соревнований в весе 75 кг.

На старте соревнований украинец победил японца Кена Нишимуру, а потом был сильнее представителя США Скотта Томаса. Благодаря ничье в схватке с венгром Габором Харспатаки украинец преждевременно гарантировал себе выход в полуфинал соревнований, пишет УРА-Информ.

В своем последнем поединке на групповом этапе украинец неожиданно уступил египтянину Абделазизу Абдаллу. В итоге представитель Украины занял второе место на групповом этапе, набрав пять пунктов. Только по дополнительным показателям он проиграл Харспатаки из Венгрии.

Таким образом, в полуфинале соревнований украинец встретится с представителем Италии Луиджи Бусой, который в параллельной группе одержал три победы при одном поражении.

Если Горуна победит представителя Италии, то выйдет в финал и поборется за золото, а если проиграет, то станет бронзовым призером Олимпиады в Токио.

Напомним, что вчера, шестого августа, украинка Терлюга завоевала серебро в карате.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Стало известно, когда сборная Украина по футболу получит нового главного тренера

Андрей Павелко рассказал о ситуации

Месси официально покинул Барселону: стала известна причина

Все из-за правил Ла Лиги

Украинка Терлюга завоевала серебро в карате на Олимпиаде в Токио

Украинке противостояла

И снова бронза: Украина берет еще одну медаль в Токио в борьбе

Ирина Коляденко также с наградой

Украина взяла еще одну бронзу на ОИ-2020: в артистическом плавании

Марта Федина и Анастасия Савчук взяли бронзу

Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио

Украинцу противостоял Виктор Лоринц

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap