Украинец Горуна вышел в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде: он гарантировал себе медаль

Украинца ждет соперник из Италии

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Украинский каратист Станислав Горуна сумел пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Он занял вторую строчку на групповом этапе соревнований в весе 75 кг.

На старте соревнований украинец победил японца Кена Нишимуру, а потом был сильнее представителя США Скотта Томаса. Благодаря ничье в схватке с венгром Габором Харспатаки украинец преждевременно гарантировал себе выход в полуфинал соревнований, пишет УРА-Информ.

В своем последнем поединке на групповом этапе украинец неожиданно уступил египтянину Абделазизу Абдаллу. В итоге представитель Украины занял второе место на групповом этапе, набрав пять пунктов. Только по дополнительным показателям он проиграл Харспатаки из Венгрии.

Таким образом, в полуфинале соревнований украинец встретится с представителем Италии Луиджи Бусой, который в параллельной группе одержал три победы при одном поражении.

Если Горуна победит представителя Италии, то выйдет в финал и поборется за золото, а если проиграет, то станет бронзовым призером Олимпиады в Токио.

Напомним, что вчера, шестого августа, украинка Терлюга завоевала серебро в карате.