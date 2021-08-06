Украинские COVID-сертификаты скоро признают в ЕС: как их получить

Мстислав Баник о нюансах

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Украинские ковидные паспорта в приложении «Дія» уже полностью прошли техническую оценку и совсем скоро могут быть признаны Европейским Союзом. Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал, как их получить.

Он отметил, что на данный момент ковидные сертификаты находятся в процессе бета-тестирования, когда ограниченное количество пользователей имеют доступ к обновленному функционалу. Он также отметил, что бета-тестирование пока еще не завершено и продолжается поиск возможных ошибок, чтобы после официального завершения тестирований их не было, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«На чем хочу подчеркнуть, ковид-сертификат не появится автоматически, как другие документы в» Дії», поскольку это медицинская чувствительная информация. Соответственно, для появления ковидного сертификата надо будет открыть раздел «Услуги» и собственно заказать его. Он появится через несколько секунд после того, как человек подтвердит, что хочет, чтобы он в нем отображался», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Украине новый рекорд вакцинации за сутки.