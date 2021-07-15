Общество

В Украине стартовал черный рынок ковид-паспортов: сколько стоит его получить

Стоимость такой услуги колеблется от 100 до 250 американских доллар

Время чтения: 43 Секунд

В Украине есть большое количество людей, которые не намеренны по тем или другим причинам делать прививку от коронавирусной инфекции. В тоже время без ковид-паспорта в ближайшее время будет тяжело путешествовать по Европе, также могут быть введены и ограничения в Украине, для тех, кто не прошел вакцинацию.

Таким образом, найдется много людей, которые захотят купить такой паспорт. Повторится ситуация с ПЛР-тестами на коронавирус, когда нашлись люди, которые продавали такие бумажки всем желающим. Они были популярны среди тех, кто едет за границу.

Источник сообщает, что чёрный рынок вакцинных паспортов сейчас будет переживать в Украине настоящий бум, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Стоимость такой услуги колеблется от 100 до 250 американских доллар и уже сейчас многие покупают такие документы. Курируют это направление группы связанные с силовым блоком.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от ковида.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В Китае мужчина заразился птичьим гриппом H5N6: этот вирус может вызвать пандемию

Заражение подтвердилось в среду в городе Бачжун провинции Сычуань

В «ЛНР» подтвердили, что там есть новый штамм коронавируса

Какой именно штамм официально не говорят

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса: что известно

Пока окончательного решения нет

В НАН прогнозируют резкое снижение заболеваемости COVID-19

С 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464

Вариант «Дельта» угрожает Европе: новые данные

Ситуация осложняется в Италии и Португалии

В ООН приняли резолюцию по ОРДЛО и Крыму

Орган в течение следующих двух лет и в дальнейшем будет рассматривать ситуацию с правами людей на международно признанных границах

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap