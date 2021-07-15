В Украине стартовал черный рынок ковид-паспортов: сколько стоит его получить

Стоимость такой услуги колеблется от 100 до 250 американских доллар

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В Украине есть большое количество людей, которые не намеренны по тем или другим причинам делать прививку от коронавирусной инфекции. В тоже время без ковид-паспорта в ближайшее время будет тяжело путешествовать по Европе, также могут быть введены и ограничения в Украине, для тех, кто не прошел вакцинацию.

Таким образом, найдется много людей, которые захотят купить такой паспорт. Повторится ситуация с ПЛР-тестами на коронавирус, когда нашлись люди, которые продавали такие бумажки всем желающим. Они были популярны среди тех, кто едет за границу.

Источник сообщает, что чёрный рынок вакцинных паспортов сейчас будет переживать в Украине настоящий бум, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Стоимость такой услуги колеблется от 100 до 250 американских доллар и уже сейчас многие покупают такие документы. Курируют это направление группы связанные с силовым блоком.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от ковида.