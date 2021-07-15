В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса: что известно

Пока окончательного решения нет

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В Украине продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В некоторые дни удается вакцинировать более 100 000 человек. В общей сложности первую дозу по последним данным получило почти 2,5 миллиона украинцев, а обе дозы – 1,3 миллиона человек.

Однако есть много тех, кто и вовсе не намерен получать вакцину и не будет этого делать. Поэтому украинские власти разрабатывают различные варианты решения этой проблемы. Так могут даже ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Все наши источники говорят, что до этого боятся доводить, так как это добавит очередной раскол в обществе и подогреет протестные настроения, чем ударит по имиджу Президента», — пишет паблик.

В тоже время существует вариант, при котором, те кто получил прививку от коронавируса сможет принять участие в национальных и региональных лотереях. Такая практика существует в некоторых европейских странах.

Ранее мы сообщали, что в НАН прогнозируют резкое снижение заболеваемости COVID-19.