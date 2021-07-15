Общество

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса: что известно

Пока окончательного решения нет

Время чтения: 45 Секунд

В Украине продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В некоторые дни удается вакцинировать более 100 000 человек. В общей сложности первую дозу по последним данным получило почти 2,5 миллиона украинцев, а обе дозы – 1,3 миллиона человек.

Однако есть много тех, кто и вовсе не намерен получать вакцину и не будет этого делать. Поэтому украинские власти разрабатывают различные варианты решения этой проблемы. Так могут даже ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Все наши источники говорят, что до этого боятся доводить, так как это добавит очередной раскол в обществе и подогреет протестные настроения, чем ударит по имиджу Президента», — пишет паблик.

В тоже время существует вариант, при котором, те кто получил прививку от коронавируса сможет принять участие в национальных и региональных лотереях. Такая практика существует в некоторых европейских странах.

Ранее мы сообщали, что в НАН прогнозируют резкое снижение заболеваемости COVID-19.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В Украине стартовал черный рынок ковид-паспортов: сколько стоит его получить

Стоимость такой услуги колеблется от 100 до 250 американских доллар

В НАН прогнозируют резкое снижение заболеваемости COVID-19

С 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464

Вариант «Дельта» угрожает Европе: новые данные

Ситуация осложняется в Италии и Португалии

В ООН приняли резолюцию по ОРДЛО и Крыму

Орган в течение следующих двух лет и в дальнейшем будет рассматривать ситуацию с правами людей на международно признанных границах

В ОРДО рассказали, как можно выехать из «ДНР» через «Станицу Луганскую»: есть вариант

Как проехать жителям ОРДО КПВВ «Станица Луганская»

Пандемия COVID: в Украине скончалось почти 53 тысячи человек

С начала пандемии в государстве заболели 2 242 245 граждан

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap