РФ выдала уже 630 тысяч паспортов

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После деоккупации отдельных районов оккупированной Донецкой и Луганской областей жители смогут сдать паспорта Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

РФ выдала уже 630 тысяч паспортов жителям временно оккупированных территорий. Также он добавил, что украинская власть не может в данный момент противостоять этому процессу напрямую.

«Они говорят, что нужно проводить выборы. Тогда у меня вопрос: гражданином какой стороны он будет считаться, когда будет идти на выборы по украинским законам? Тогда ему нужно сдать этот „аусвайс“ и сказать: „Я — гражданин Украины“. У кого будет желание сдать эти паспорта — они их сдадут», — подчеркнул Данилов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году правительство Украины уже готово к наступлению Российской Федерации, а в 2014 году ситуация была иная. В тот момент украинское государство не было готово.