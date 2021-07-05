Общество

Украина готова к наступлению РФ, — Данилов

Сейчас у Украины другое технологическое обеспечение, другая армия и другое вооружение

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В 2021 году правительство Украины уже готово к наступлению Российской Федерации, а в 2014 году ситуация была иная. В тот момент украинское государство не было готово. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире «24 канала», передает УРА-Информ.

«Несмотря на то что ко всему подготовиться невозможно, к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова. Сейчас у нас совсем по-другому», — отметил он.

У России, как считает Данилов, единая доктрина. В Кремле должны с кем-то вести войну.

«Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры — страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания», — заявил Данилов.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь готовятся к освобождению временно оккупированного Донбасса. 

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