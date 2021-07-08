Спорт

Тампа второй раз кряду выиграла Кубок Стэнли

Лайтнинг одолели Канадиенс

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Чтобы завершить финал Кубка Стэнли в этом году, потребовалось пять матчей. Тампа Бэй Лайтнинг защитила титул, который они выиграли год назад. На этот раз они обыграли самую успешную команду в истории НХЛ — Монреаль Канадиенс.

Первый период ознаменовался массированной атакой по воротам Кэри Прайса. Хозяева произвели 13 бросков, однако пробить Прайса не сумели. Гости атаковали редко, и у них не было хороших шансов открыть счет, пишет УРА-Информ.

Ситуация изменилась после первого перерыва. Гости начали играть более активно, но именно в их ворота влетела шайба – отличился Колтон. Несмотря на все усилия Канадиенс поразить ворота Василевского они так и не сумели.

В итоге хоккеисты Tampa Bay Lightning смогли завоевать второй подряд и третий чемпионский титул в истории. Тампа подтвердила звание лучшей команды НХЛ. Российский голкипер Андрей Василевский был признан лучшим игроком плей-офф НХЛ.

Ранее мы сообщали, что умер известный вратарь, ему было всего 24 года.

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